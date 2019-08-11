واشنطن وسيئول يجريان تدريبات مشتركة وبيونغ يانغ تحتج

2019/08/11 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، تدريباتهما العسكرية المشتركة على نطاق واسع، وستستمر لمدة عشرة أيام.تدريبات عسكرية مشتركة بين واشنطن وسيئول..وبيونغ يانغ تحتج! واشنطن طلبت من سيئول إرسال قوات للمشاركة في المهمة البحرية بمضيق هرمز وقالت هيئة الأركان المشتركة بسيئول إن التدريبات تتواصل حتى الـ20 من أغسطس […]

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