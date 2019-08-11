وزير الداخلية يصل الى الموصل على رأس وفد رفيع

2019/08/11 | 09:47

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بغداد اليوم-نينوى

وصل وزير الداخلية، ياسين الياسري، الأحد، 11 آب، 2019، الى مدينة الموصل على رأس وفد رفيع.

وذكر بيان موجز، للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية، أن "الأخير وصل مدينة الموصل صباح اليوم الأحد المصادف 11 آب 2019 على رأس وفد وزاري رفيع المستوى".

بغداد اليوم - كركوك

اعلن الحشد الشعبي ، السبت 10 اب 2019، احباط مخطط إرهابي لاستهداف المدنيين في العيد.

ونقل موقع الحشد الشعبي عن آمر اللواء 22 بالحشد عبد الله عطية الشغانبي قوله، إن "قوة "مشتركة من اللواءين 20 و22 في الحشد الشعب

بغداد اليوم _ ديالى

افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة عنصرين من الشرطة بنيران قناص قرب ناحية جلولاء في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "قناصا في تنظيم داعش استهدف، مساء اليوم، عنصرين من أفراد الشرطة كانا في نق

بغداد اليوم _ ذي قار

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم السبت، القاء القبض على تاجر اغنام ضُبط بحوزته عملة مزورة شمال المحافظة.

وقال إعلام القيادة في بيان، إن "مديرية شرطة قضاء الرفاعي تمكنت من القبض على المتهم ( ع .



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