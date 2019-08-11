ما هو التلفزيون الذكي على طريقة

2019/08/11 | 09:48

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بغداد :سومر نيوز

أفادت تقارير إعلامية متخصصة أن شركة هواوي الصينية أعلنت عن طرح أول أجهزة تلفزيون تعمل بنظام التشغيل ال...

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