2019/08/11 | 09:48

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حجاج بيت الله الحرام يؤدون رمي الجمرات في مشعر منى (فيديو)

بدأت جموع حجاج بيت الله الحرام منذ فجر اليوم الأحد أداء مناسك رمي

الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى.وافادت مصادر صحفية من مدينة مكة المكرمة بان حركة الحجاج انسيابية في

التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك، وهناك تناسق في رميهم للجمرة دون

تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات.

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