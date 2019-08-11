2019/08/11 | 09:48

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بعد معارك عنيفة ..



الانفصاليون ينسحبون من القصر الرئاسي اليمني

الاحد

11

أب

2019 :

09:20 am

41

بدا مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي في عدن بسحب قواته من

بعض المواقع التي سيطرت عليها مؤخرا. ياتي ذلك عقب سيطرة المجلس الانتقالي باليمن على قصر معاشيق الرئاسي

بعدن بعد أربعة أيام من المواجهات العنيفة بين قوات الانفصاليين من

جهة ، وقوات عبد ربه منصور هادي المدعومة من تحالف العدوان

السعودي.

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