فرنسا: علماء يعثرون على درعي سلاحف قديمة وفك وحيد القرن

2019/08/11 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..عثر عمال البناء في مدينة تولوز الفرنسية على درعين لسلاحف عمرها زهاء 25 مليون سنة وبجانبها فك لوحيد القرن.وتفيد محطة إذاعة France Bleu Occitanie المحلية بأن عمال البناء الذين يشيدون محطة المترو، عثروا يوم الثلاثاء 6 أغسطس الجاري على أحفوريات في البئر المخصصة لتثبيت المصعد الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة .[…]

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