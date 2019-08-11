ثنائية “زميل رونالدو” تسقط يوفنتوس وديا

2019/08/11 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل المهاجم البرتغالي جواو فيليكس المنتقل إلى صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 142 مليون دولار، ثنائية لفريقه ليخرج فائزا على يوفنتوس الإيطالي 2-1 في مباراة ودية السبت في ستوكهولم.وتعاقد أتلتيكو مع فيليكس (19 عاما) لسد الثغرة، التي تركها رحيل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى صفوف برشلونة.وسجل فيليكس هدفيه في الدقيقتين 24 و33، في […]

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