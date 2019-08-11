من هم السكان الأصليون لمنطقة الشرق الأوسط؟

2019/08/11 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس في 23 ديسمبر/كانون أول عام 1994 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي للشعوب الأصلية الذي يصادف 9 أغسطس/آب من كل عام، وهو تاريخ انعقاد أول اجتماع للفريق المعني بالسكان الأصليين التابع للجنة تعزيز وحماية حقوق الإنسان.وفي عام 1990 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 السنة الدولية للشعوب الأصلية،

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