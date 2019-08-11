2019/08/11 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اكدت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف، ان مكاتب المفتشين العموميين ملغية بإطار المرحلة الانتقالية للحاكم المدني الامريكي السابق بول بريمر.وقالت نصيف في حديث متلفز لـ”قناة الشرقية” إنه “لا يوجد غطاء قانوني للمفتشين العموميين”، مبينةً أن “المفتش العام جزء من نفوذ القوى السياسية في الوزارات”.وأشارت نصيف الى ان […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص القانونية النيابية: مكاتب مفتشين ملغية ولا غطاء قانونياً لها المركز الخبري الوطني.

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