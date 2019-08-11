ناسا تنشر فيديو لعاصفة على كوكب المشتري

2019/08/11 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وكالة الفضاء “ناسا” فيديو جديد لكوكب المشتري صورته بتلسكوب هابل في أواخر حزيران.يظهر في الفيديو السحب والعاصفة، والتي يبدو بسببها أكبر كوكب في النظام الشمسي مشرقًا للغاية.وبدأت العاصفة الضخمة في أجواء كوكب المشتري منذ 150 عامًا على الأقل.من بين أكثر ميزات الصورة هي السحب الملونة المشبعة التي تتحرك في اتجاه منطقة البقعة الحمراء

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