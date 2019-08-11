القبض على خمسة مروجين للمخدرات في الطوز

2019/08/11 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز شرطة صلاح الدين ،اليوم الاحد، القبض على 5 متهمين بترويج المخدرات في قضاء الطوز.

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