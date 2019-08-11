الامن النيابية محذرة من “الوكر الاسود”: مصدر تهديد مباشر لاربع محافظات بينها بغداد

2019/08/11 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاحد، مما اسماه الوكر الاسود لتنظيم “ داعش” الاجرامي، مشيرا إلى أنه يمثل مصدر تهديد مباشر لاربع محافظات بينها بغداد.وقال العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “المطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين تشكل حاليا وكر كبير لخلايا داعش وفلوله الهاربة من […]

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