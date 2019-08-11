وزير الداخلية يصل الموصل على رأس وفد رفيع

2019/08/11 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان مقتضب، للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" الأخير وصل مدينة الموصل صباح اليوم الأحد المصادف 11 آب 2019 على رأس وفد وزاري رفيع المستوى".انتهى..م.م

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