انقاذ شاب سقط مع ستوتته في نهر شمالي كربلاء

2019/08/11 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، اليوم الاحد، عن انقاذ شاب سقط مع دراجته النارية "ستوتة" داخل نهر شمالي المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إن "مفارز شرطة النجدة النهرية تلقت نداء استغاثة حول انقلاب دراجة نوع ستوتة يستقلها شاب بمقتبل العمر في نهر الحسينية وعلى الفور توجهت المفرزة الى محل الحادث لانقاذ الشاب من الغرق".

وأضافت انه "بعد البحث والتحري من قبل المفارز الامنية تمكنت من انقاذ الشاب الذي كاد ان يفارق الحياة لولا الاسعافات الأولية التي اجريت له".

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