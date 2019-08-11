واجب أمني بين ذي قار والمثنى يطيح بمهربين اثنين للآثار

2019/08/11 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر امني، اليوم الأحد، بأن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال مهربين اثنين للآثار اثناء تنفيذها واجب امني بين محافظتي ذي قار والمثنى.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، أن "واجبا أمنيا مشتركا بين استخبارات محافظتي ذي قار والمثنى انتهى بالإطاحة بمهربين اثنين للآثار في المناطق الصحراوية الحدودية بين المحافظتين"، مبينا أن "عملية الاعتقال جرت بعد ملاحقتهم في عمق الصحراء أثناء محاولتهم الهرب بمركبة بيك اب".

واشار المصدر الى أن "المهربين عثر بحوزتهما على قطع أثرية ثمينة تعود للسلالات القديمة كانوا يرومون تهريبها إلى خارج العراق".

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