القبض على 18 مطلوبا بعمليات امنية بقرى ديالى

2019/08/11 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر امني لموقع "الغدير"، ان" شرطة الخالص وجلولاء وبني سعد وفوجي طوارئ ديالى الرابع والخامس ومفارز من الامن الوطني ومكافحة اجرام ديالى، القت القبض على 18 مطلوبا بينهم ثلاثة بتهمة الارهاب".هذا وتشن القوات الامنية في مناطق متعددة من البلاد حملات استباقية للبحث عن الهاربين من السجون والمطلوبين الذين لم يحاكموا بعد".انتهى..م.م

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