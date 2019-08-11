البحرين تبلغ نهائي غرب اسيا

2019/08/11 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..خطف المنتخب البحريني بطاقة التأهل الى نهائي بطولةغرب آسيا، بعدما تغلب على الكويت بهدف نظيف في المباراة التي اقيمت على ملعب فرانسوا حريري باربيل ضمن الجولة الاخيرة من دور المجموعات.وحمل هدف اللقاء الوحيد، توقيع اللاعب اسماعيل عبد اللطيف في الدقيقة 80 من عمر المواجهة.وتصدر المنتخب البحريني، المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط وسيواجه […]

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