كيم يشرف على اختبار إطلاق سلاح جديد

2019/08/11 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، أن زعيمها، كيم جونغ أون، أشرف على اختبار عملية إطلاق “سلاح جديد”، في إشارة إلى المقذوفين الاثنين اللذين تم إطلاقهما في وقالت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية أن كيم أمر باختبار السلاح على الفور بعد تلقيه تقريرا عنه، وتفقده بنفسه في موقع الاختبار، دون تقديم تفاصيل […]

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