دول عربية وإسلامية تحتفل بأول أيام عيد الأضحى المبارك

2019/08/11 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتفل عدد من الدول العربية والاسلامية اليوم الأحد بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

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