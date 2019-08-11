برشلونة يدك شباك نابولي برباعية

2019/08/11 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق نادي برشلونة الإسباني فوزا عريضا على نظيره نابولي الإيطالي، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في مباراة ودية جمعتهما اليوم الأحد في الولايات المتحدة الأمريكية.وسجل الفريق الكتالوني رباعيته في غضون 15 دقيقة فقط، حيث افتتح له الأوروغوياني، لويس سواريز، باب التسجيل بحلول الدقيقة 48، ثم ضاعف الفرنسي، أنطوان غريزمان، النتيجة في الدقيقة 56، وبعد

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