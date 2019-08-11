مقتل شاب فلسطيني بقصف صهيوني شمال غزة

2019/08/11 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، عن مقتل شاب فلسطيني، بعد إطلاق النار عليه شمال قطاع غزة.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مقتل مروان خالد عبد الغني ناصر (26 عامًا) من سكان بيت حانون شمال قطاع غزة، وذلك بعد اشتباكه مع قوات العدو شرق البلدة.وقالت مصادر فلسطينية إن مدفعية العدو الإسرائيلي […]

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