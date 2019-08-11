2019/08/11 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت قوات “المجلس الانتقالي”، اليوم الأحد، بالانسحاب من مواقع تسيطر عليها في عدن.ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن “مصدر مسؤول في التحالف العربي”، أن “قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بدأت في الانسحاب صباح اليوم الأحد من بعض المواقع المسيطرة عليها”.وأضاف المصدر، أن “رئيس المجلس الانتقالي أبلغ قيادة التحالف في عدن قبوله بكافة المطالب”، مشيراً إلى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوات ‘المجلس الانتقالي’ تبدأ الانسحاب من مواقع تسيطر عليها في عدن النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات ‘المجلس الانتقالي’ تبدأ الانسحاب من مواقع تسيطر عليها في عدن) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات ‘المجلس الانتقالي’ تبدأ الانسحاب من مواقع تسيطر عليها في عدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).