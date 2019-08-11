2019/08/11 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرف على حالة الطقس المتوقعة لايام عيد الاضحى المبارك

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، طقس أيام عيد الأضحى

المبارك.

وذكر بيان للهيأة ، ان "طقس يوم غد الأحد سيكون في المنطقة الوسطى

مشمساً حاراً وفي الشمال مشمساً مع بعض الغيوم وفي الجنوب مشمساً

حاراً" مشيراً الى ان "درجة الحرارة العظمى في العاصمة بغداد ستكون

بمعدل 45 مْ، وفي محافظة البصرة 47 مْ".وأضاف، ان "طقس غد الثلاثاء سيكون في الوسط مشمساً مع بعض الغيوم مع

ارتفاع قليل في درجات الحرارة ومشمساً حاراً مع ظهور بعض الغيوم ولا

تغير في درجات الحرارة ومشمساً حاراً مع بعض الغيوم مع ارتفاع ليل

في درجات الحرارة عن اليوم السابق".أما طقس الأربعاء فيكون "مشمساً حاراً مع ظهور بعض الغيوم وارتفاع

قليل بدرجات الحرارة في الوسط، ومشمساً مع ظهور بعض الغيوم وانخفاض

قليل في درجات الحرارة، ومشمساً حارا مع ظهور بعض الغيوم ولا تغير

في درجات الحرارة في الجنوب".ولفت البيان الى ان "طقس الخميس المقبل سيكون في الوسط مشمساً حاراً

مع بعض الغيوم ولا تغير في درجات الحرارة، وفي الشمال مشمساً مع

انخفاض قليل في درجات الحرارة وفي الجنوب طقس غائم جزئياً حاراً مع

ارتفاع قليل في درجات الحرارة".

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