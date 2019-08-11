البحرين تبلغ نهائي غرب اسيا

2019/08/11 | 10:52

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بغداد :سومر نيوز

خطف المنتخب البحريني بطاقة التأهل الى نهائي بطولةغرب آسيا، بعدما تغلب على الكويت بهدف نظيف في المباراة...

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