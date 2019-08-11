2019/08/11 | 10:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
البحرين تبلغ نهائي غرب اسيا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
خطف المنتخب البحريني بطاقة التأهل الى نهائي بطولةغرب آسيا، بعدما تغلب على الكويت بهدف نظيف في المباراة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
البحرين تبلغ نهائي غرب اسيا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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