المحمدي يتهم عبد المهدي باخلال وعده ويعتبر استحداث المفتشين شرعنة للفساد

2019/08/11 | 10:52

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بغداد/ سومر نيوز

أكد النائب عن محافظة الانبار يحيى المحمدي، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اخل بوعوده بإعادة النازحين...

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