2019/08/11 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ، عباس سروط ، عن وجود اكثر من 500 الف عامل اجنبي في العراق ، مشير...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الامن النيابية : اكثر من 500 الف عامل اجنبي بعضهم دخل بصورة غير شرعية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الامن النيابية : اكثر من 500 الف عامل اجنبي بعضهم دخل بصورة غير شرعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).