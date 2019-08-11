النزاهة النيابية تعلن مواعيد 7 استجوابات في الفصل التشريعي المقبل   

2019/08/11 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت النائب عالية نصيف، عن تحديد مواعيد سبعة استجوابات في مجلس النواب، فيما اعتبرت أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ارتكب مخالفة قانونية ودستورية بالأمر الديواني الخاص بالمفتشين العموميين.

وقالت نصيف في تصريح صحفي تابعته “كلكامش برس”، إن “الفصل التشريعي المقبل سيشهد سبعة استجوابات في مجلس النواب،”، مضيفة أن “الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب سيكون فصلا رقابيا بامتياز”.

اما بشأن الأمر الديواني الخاص بالمفتشين العموميين أشارت نصيف إلى أن “عبد المهدي ارتكب مخالفة قانونية ودستورية بالامر الديواني الخاص بالمفتشين”.

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