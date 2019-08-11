عندليب الفرات يودع بطولة الاندية الاسيوية للصالات

2019/08/11 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..خسر نفط الوسط امام امام ثاي سون نام الفيتنامي بستة اهداف لاربعة ضمن منافسات الجولة الاخيرة من دور المجموعات ببطولة الاندية الاسيوية لكرة الصالات في تايلند 2019.وغادر نفط الوسط البطولة بتلقيه الخسارة في مباراة اليوم، حيث سبق وان خسر في مباراته السابقة أمام ايه جي ام كي الأوزبكي بخمسة اهداف لثلاثة.يذكر أن […]

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