2019/08/11 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عباس سروط، الاحد، عن وجود اكثر من 500 الف عامل اجنبي في العراق، مشددا على ضرورة تدقيقهم من قبل الأجهزة الأمنية.وقال سروط للمركز الخبري الوطني NNC، إن “لجنة الامن والدفاع ناقشت موضوع العمالة الأجنبية لانها تؤثر على البطالة في العراق”، مبينا أن “هناك […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامن النيابية تحذر بعد كشفها احصائية العمالة الاجنبية وتربطها بالبطالة المركز الخبري الوطني.

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