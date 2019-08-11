القبض على 18 مطلوبا بينهم 3 بتهمة الارهاب في ديالى

2019/08/11 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت شرطة ديالى القبض على 18 مطلوبا بينهم 3 ارهابيين بعمليات امنية نفذت في اليومين الماضيين .وقال مصدر امني في ديالى ان قوات من شرطة الخالص وجلولاء وبني سعد وفوجي طوارئ ديالى الرابع والخامس ومفارز من الامن الوطني ومكافحة اجرام ديالى، القت القبض على 18 مطلوبا بينهم ثلاثة بتهمة الارهاب .

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