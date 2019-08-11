ضبط عملة مزورة بحوزة تاجر مواشي شمالي ذي قار

2019/08/11 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للشرطة، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" مديرية شرطة الرفاعي اعتقلت المتهم ( ع .م .ع ) البالغ من العمر 33 عام ، بعد ان ضبطت بحوزته 800 الف دينار عراقي مزورة".واضاف، ان" المتهم يسكن مدينة النصر و يتاجر بالأغنام، وقد احيل الى الجهات التحقيقية المختصة تمهيدا لعرضه امام المحاكم المختصة".انتهى..م.م

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