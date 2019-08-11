اشتباكات في المسجد الأقصى بين المصلين والشرطة الإسرائيلية

2019/08/11 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:شهد المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد، مواجهات عنيفة بين المصليين الفلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية.

وأدى آلاف الفلسطينيين صلاة العيد تلبية لدعوات التصدي لاقتحامات المستوطنين للمسجد في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

وشهد محيط الأقصى توترات أثناء الليل، واستنفرت القوات الإسرائيلية اليوم الأحد عند باب المغاربة.

وبحسب ما نقله الإعلام الإسرائيلي، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أنه لن يكون هناك دخول لليهود للمسجد في ذكرى خراب الهيكل.

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