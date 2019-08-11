أكثر من 100 الف مصلٍ يؤدون صلاة العيد بالاقصى ويفشلون الاقتحامات

2019/08/11 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت دائرة الأوقاف الاسلامية في مدينة القدس المحتلة، الاحد، أن أكثر من 100 ألف مصل أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع النداءات المتكررة للبقاء بداخله، تحسبا لدعوات المستوطنين باقتحامه.وأفادت مصادر محلية، بأن المصلين تصدوا لمحاولات عشرات مستوطنين اقتحام الأقصى، عقب تجمهرهم عند باب المغاربة، للاحتفال بما يسمى […]

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