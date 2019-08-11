القبض على 7 بجرائم الارهاب والقتل والتزوير في بغداد

2019/08/11 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت قيادة عمليات بغداد، اعتقال متهمين بالإرهاب، والتزوير، والقتل في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكر بيان للعمليات تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ألقت القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة السيافية" جنوبي العاصمة.وأشار الى "اعتقال ثلاثة متهمين بالقتل في منطقة المحمودية جنوبي بغداد، فيما تم اعتقال متهم بالتزوير في منطقة الشعب،واعتقال متهم آخر بترويج المخدرات في منطقة الكرادة".ولفت البيان الى "تسلمي المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم وفق القانون".انتهى

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