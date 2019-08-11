هذا ما ينتظر عبد المهدي بعد عطلة البرلمان.. المخاطر تتصاعد

2019/08/11 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – الاتجاه برس

اعتبرت لجنة النزاهة النيابية الامر الديواني الذي اصدرته الحكومة الخاص بالمفتشين العموميين سيكون بمثابة القشة التي صمت ظهر البعير، فيما اكدت تحديد مواعيد سبعة استجوابات في مجلس النواب.وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح تابعته “الاتجاه برس”،اليوم الاحد، انه “تم تحديد مواعيد سبعة استجوابات في مجلس النواب، دون الكشف عن اسماء المستجوبين”.وأضافت نصيف، أن “الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب سيكون فصلا رقابيا بامتياز”، مشيرة إلى أن “الظروف الاستثنائية بحاجة الى قرارات استثنائية”.وبشأن الأمر الديواني الخاص بالمفتشين العموميين اوضحت نصيف، أن “عبد المهدي ارتكب مخالفة قانونية ودستورية بالامر الديواني الخاص بالمفتشين”، معتبرة أن “الأمر الديواني الخاص بالمفتشين قد يكون القشة التي تقصم ظهر البعير”.

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