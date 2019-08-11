الحشد الشعبي يُحبط مخططا إرهابيا لاستهداف مدينة خانقين أثناء العيد

2019/08/11 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس اللجنة الأمنية في محافظة ديالى السيد طالب الموسوي، الأحد، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف مدينة خانقين في العيد.وقال الموسوي في تصريح لاعلام الحشد واطلعت عليه وكالة صدى ,انه “ضمن الخطة الأمنية المعدة لتأمين المحتفلين في عيد الأضحى المبارك نفذت استخبارات قاطع ديالى للحشد الشعبي عملية استباقية لملاحقة فلول داعش أسفرت عن العثور على

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