2019/08/11 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات الاحتلال الصهيوني تعتدي على الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/11 | 11:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات الاحتلال الصهيوني تعتدي على الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات الاحتلال الصهيوني تعتدي على الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).