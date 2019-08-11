الخدمات النيابية تبدأ جولة في المحافظات تستهلها من البصرة

2019/08/11 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو لجنة الخدمات النيابية جاسم البخاتي، الاحد، ان لجنته ستجري خلال الأيام المقبلة زيارات ميدانية لعدد من المحافظات العراقية لتشخيص الخلل والفساد، مبينا أن الزيارة الأولى ستكون من نصيب البصرة للاطلاع على تلكؤ المشاريع وكشف الفساد فيها “.وقال البخاتي في تصريح لـ/المعلومة/، إن لجنته “ستجري خلال الأيام المقبلة زيارات ميدانية لعدد من […]

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