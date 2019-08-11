مهاجر عراقي

2019/08/11 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

أفادت وسائل إعلام إيطالية، بأن الشرطة ألقت القبض على طالب لجوء عراقي هدد بإضرام النار على نفسه في قلب الفاتيكان.

وذكرت صحيفة "Il Messaggero" أمس أن الحادث وقع قرب رواق كاتدرائية القديس بطرس، حيث بدأ المهاجر الذي ينتظر قرار السلطات بشأن منحه اللجوء من عدمه، بدأ على مرأى عشرات السياح...

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