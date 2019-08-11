تحالف الصدر يتوعد بــ طرح قانون

2019/08/11 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

أطلقها، علاء الربيعي النائب عن تحالف سائرون الذي يتزعمه مقتدى الصدر، اليوم، تصريحات، قائلا أنه يجري الإعداد لقانون (من أين لك هذا؟) لطرحه أمام البرلمان في الفصل التشريعي الثاني .

وضاف إن هذا القانون جرى طرحه على مستوى الإعلام فقط لكنه لم يجد سبيلا إلى التطبيق على أرض الواقع نتيجة ا...

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