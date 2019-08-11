الحشد يحبط مخططا إرهابيا لاستهداف خانقين في العيد

2019/08/11 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى صادق الموسوي، الأحد، عن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف مدينة خانقين في العيد.وقال الموسوي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “ضمن الخطة الأمنية المعدة لتأمين المحتفلين في عيد الأضحى المبارك نفذت استخبارات قاطع ديالى للحشد الشعبي عملية استباقية لملاحقة فلول داعش أسفرت عن العثور على […]

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