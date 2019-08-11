2019/08/11 | 11:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تهاني الشارع العراقي بمناسبة عيد الاضحى المبارك) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ZY-0ifAu6XY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تهاني الشارع العراقي بمناسبة عيد الاضحى المبارك) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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