شركة مقاولات تطلب مندوبين

2019/08/11 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة مقاولات عامة في البصرة بحاجة الى مندوبين لمنتجات كهربائية والكترونية على ان يكون : ١.حسن المظهر ولباقة الكلام .٢.لدية خبرة في الاعمال الكهربائية ويفضل ان يكون خريج هندسة كهرباء أو فني كهربائي .٣.يجيد العمل على الحاسبة .٤.يجيد التحدث باللغة الانكليزية .على من يرغب أرسال السيفي على الايميل …

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