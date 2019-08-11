2019/08/11 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، علي الاسدي، عن انطباع وفد اللجنة الأمنية الدولية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعد نهاية زيارته الى مدينة اربيل وملعب فرانسوا حريري.وقال الاسدي في تصريح لـ/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , إن “الوفد الدولي انهى زيارته لمحافظة اربيل ، حيث ابدى اعجابه بالمنشات الرياضية وملعب فرانسوا حريري”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد العراقي يكشف انطباع وفد الفيفا بعد نهاية زيارته لاربيل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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