نائب يؤكد ان ايرادات منفذ مندلي الحدودي شرق ديالى كانت تذهب الى جهات متنفذة ومهربين

2019/08/11 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن ديالى فرات التميمي ان أيرادات منفذ مندلي الحدودي مع أيران كانت تذهب الى المهربين والمتنفذين والعصابات .وقال التميمي في تصريح صحفي اليوم أنني اؤيد غلق منفذ سومار – مندلي الحدودي شرق ديالى .مبينا ان المعبر كان يعاني من جملة مشاكل .واضاف ان 90% من ايرادات منفذ مندلي كانت تذهب […]

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