السامرائي يلتقي قائد عمليات صلاح الدين ويبحث معه دور القوات الأمنية في تسهيل عودة النازحين

2019/08/11 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث النائب مثنى السامرائي مع قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم موسى الأوضاع الأمنية في قاطع عمليات المحافظة ودور القوات الأمنية في تسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم.

وثمن السامرائي دور قيادة العمليات في استباب الأمن في المناطق المحررة، داعياً إلى ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية والجهود الاستخبارية لسد الثغرات ومنع حصول خروقات أمنية من قبل التنظيمات الإرهابية، وضرورة العمل على تطبيع الأوضاع في المناطق التي نزح منها الأهالي.

من جهته، قدم قائد عمليات صلاح الدين خلال اللقاء عرضاً وافياً للواقع الأمني في المحافظة وما تم تحقيقه في ملف عودة النازحين ودور قيادة العمليات في ذلك، مؤكداً استمرار العمل بهذا الاتجاه وبما يضمن استقرار الأوضاع وعودة الحياة الطبيعية في جميع مناطق المحافظة.

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