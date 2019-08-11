2019/08/11 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فائق الشيخ يهاجم من انتقدوه بسبب تغريدته على خطبة الجمعة: "ارجاس اناس..شني هاي"

تخيلوا:

أنت تنتقد خطيب جمعة يرتجل كمواطن!

أي لا يقرأ بورقة مسؤولة المرجعية الشريفة عما كُتب فيها..



فيتصدى لك أرجاس أنجاس يحرفون كلامك، ويزعمون بأنك انتقدت السيد علي السيستاني!

وهم لا يقلدونه أصلاً..

وإن قلدوا (وهذا افتراض مضحك) فيقلدون السيد الخامنئي أو الحكيم أو النجفي!

هذه التغريدة سببت ضجة

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