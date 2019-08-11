2019/08/11 | 11:21

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الوكر الاسود مصدر تهديد مباشر لاربع محافظات بينها بغداد

حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي، مما اسماه

الوكر الاسود لتنظيم داعش الاجرامي، مشيرا إلى أنه يمثل مصدر تهديد

مباشر لاربع محافظات بينها بغداد.

واوضح العزاوي في تصريح ان المطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح

الدين تشكل حاليا وكرا كبيرا لخلايا داعش وفلوله الهاربة من

مناطق متفرقة، لافتا الى ان الوكر يزداد خطورة يوما بعد اخر

فضلا عن تهديده الامني المباشر لمحافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين

وبغداد.

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