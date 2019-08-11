نائب عن القانون: خطبة المرجعية انذار أخير للحكومة

2019/08/11 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي, الاحد, الحكومة باتخاذ اجراءات سريعة لتصحيح مسارها, معتبرا ان خطة المرجعية كان بمثابة الانذار الأخير للحكومة.وقال البعيجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “خطبة المرجعية الرشيدة شخصت بشكل شفاف وواضح تلكؤ الحكومة بتنفيذ مهامها التي التزمت فيها امام نواب الشعب”.واضاف ان “تصحيح مسار […]

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