2019/08/11 | 11:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..
طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي, الاحد, الحكومة باتخاذ اجراءات سريعة لتصحيح مسارها, معتبرا ان خطة المرجعية كان بمثابة الانذار الأخير للحكومة.
وقال البعيجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “خطبة المرجعية الرشيدة شخصت بشكل شفاف وواضح تلكؤ الحكومة بتنفيذ مهامها التي التزمت فيها امام نواب الشعب”.
واضاف ان “تصحيح مسار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن القانون: خطبة المرجعية انذار أخير للحكومة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي, الاحد, الحكومة باتخاذ اجراءات سريعة لتصحيح مسارها, معتبرا ان خطة المرجعية كان بمثابة الانذار الأخير للحكومة.
وقال البعيجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “خطبة المرجعية الرشيدة شخصت بشكل شفاف وواضح تلكؤ الحكومة بتنفيذ مهامها التي التزمت فيها امام نواب الشعب”.
واضاف ان “تصحيح مسار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن القانون: خطبة المرجعية انذار أخير للحكومة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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