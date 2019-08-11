2019/08/11 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأحد، 11 آب، 2019، الشعب العراقي بمناسبة عيد الاضحى.

وذكر عبد المهدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "يسعدنا ان نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لشعبنا العراقي العزيز والامة الاسلامية بعيد الأضحى المبارك، وحيث تتوجه القلوب نحو المشاعر المقدسة وتتوحد الأمة بنداء التوحيد، كما أهنئ وابارك لحجاج بيت الله الحرام من أبناء شعبنا والدول الاسلامية والعالم أجمع وهم يؤدون مناسك الحج في مكة المكرمة ، سائلا الباري جل شأنه ان يتقبل اعمالهم وطاعاتهم ويمكنهم من إتمام مناسكهم والعودة الى ارض الوطن ، وندعو االله العزيز الكريم ان يمن على بلدنا وشعبنا بدوام نعمة الأمن والأمان وأن يمكننا من تحقيق تطلعاته في التنمية والإعمار والازدهار".

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر برلماني ، الاحد 11 اب 2019، عن اسماء النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية في الدورة الرابعة لمجلس النواب العراقي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "النواب غير المؤدين لليمين هم اسعد عبد الامير (محافظ

بغداد اليوم- ديالى

اعلن النائب عن محافظة ديالى، فرات التميمي، الأحد، 11 آب، 2019، دعمه قرار اغلاق معبر سومار- مندلي الحدودي مع ايران، شرقي محافظة ديالى.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم): "إنني أؤيد قرار اغلاق معبر سومار- مندلي الحدودي

بغداد اليوم - متابعة

قال الخبير القانوني احمد العبادي، الاحد، 11 آب، 2019، إن مكاتب المفتشين العموميين أوجدت بأمر من بول بريمر الحاكم المدني للعراق بعد سقوط نظام صدام حسين، فيما بين أنها سبب عدم محاربة الفساد وتناميه في العراق.

وذكر العبادي في تص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبد المهدي يهنئ الشعب العراقي بالعيد: نريد ان نحقق تطلعاته في التنمية والإعمار والازدهار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبد المهدي يهنئ الشعب العراقي بالعيد: نريد ان نحقق تطلعاته في التنمية والإعمار والازدهار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).